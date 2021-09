Sietow /Rechlin

Unbekannte haben in der Region Röbel an der Müritz mehrere Zigarettenautomaten gestohlen.

Die Polizeiinspektion Neubrandenburg meldete am 29. September zwei Diebstähle von Zigarettenautomaten in Sietow und Satow. In einem Waldgebiet in der Nähe von Sietow wurde noch am selben Tag ein gewaltsam geöffneter Zigarettenautomat gefunden. Der gesamte Inhalt ist entwendet worden. Die Polizei vermutet, dass es sich hierbei um eines der gestohlenen Geräte handelt. Nun wird der Automat kriminaltechnisch untersucht.

Weiterer Diebstahl in Rechlin

Eine weitere Tat geschah am Neuen Markt in Rechlin. In den frühen Morgenstunden des 30. Septembers beobachteten Anwohner den Diebstahl. Zwei dunkel gekleidete Personen luden gegen 2.00 Uhr einen Zigarettenautomaten in einen dunklen Kombi ein.

Ob es sich bei den Diebstählen um eine Serie handelt, ist noch unklar. Hinweise werden von dem Polizeirevier Röbel unter der Nummer 039931/848224 oder von der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de angenommen.

Von OZ