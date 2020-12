In Reinberg (Mecklenburgische Seenplatte) haben Diebe in der Nacht zu Dienstag eine Fischverkaufsstelle leergeräumt. Sie waren mit einem Fahrzeug unterwegs und brachen die Umzäunung des Gebäudes auf.

