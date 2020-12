Remplin

Bei einem Unfall am Freitagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der Bundesstraße 104 am Ortsausgang Remplin ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind zwei Personen verletzt worden. Der Polizei zufolge bog ein 66-Jähriger aus Richtung Wendischhagen nach rechts auf die B 104 in die Ortslage Remplin ab, wo er wegen eines Abbiegefehlers mit dem im Gegenverkehr kollidierte.

Das Auto prallte mit einem Tanklastzug zusammen, in dem ein 53-jähriger Fahrer saß. Durch den Zusammenstoß wurde der Autofahrer leicht- und dessen 64-jährige Beifahrerin schwerverletzt. Sie wurden durch Rettungskräfte ins Klinikum nach Teterow verbracht.

Vollsperrung bis 10 Uhr auf B 104

Der entstandene Schaden wird derzeit auf 30 000 Euro geschätzt. Bei dem Tanklastzug handelte es sich um einen leeren Tank für Flüssiggas. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die B 104 am Ortsausgang Remplin in Richtung Teterow bis zur Bergung der Fahrzeuge gegen 10 Uhr vollgesperrt.

Von OZ