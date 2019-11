Hagenow

Die stechend riechende Flüssigkeit, die zur Evakuierung von 45 Personen in Hagenow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) geführt hat, ist offenbar durch Unbekannte absichtlich im Bürokomplex in der Möllner Straße verteilt worden.

Die Polizei bestätigte am Donnerstagnachmittag der OZ, dass die Säure nicht – wie zunächst angenommen – ausgelaufen war, sondern in den Räumen verteilt worden ist. Die Polizisten waren eigentlich wegen eines Einbruchs zu einem Bürogebäude in der Möllner Straße, in dem unter anderem das Arbeitslosenzentrum untergebracht ist, ausgerückt. Vor Ort wurden sie auf die stechend riechende Flüssigkeit hingewiesen. Die Polizei ermittelt nun neben Einbruchsdiebstahls auch wegen gefährlicher Körperverletzung.

Sieben Personen haben Beschwerden

Nach ersten Erkenntnissen der Spezialkräfte der Feuerwehr soll es sich bei der Flüssigkeit um Säure in einer geringen Konzentration handeln. Demnach besteht keine akute Gefahr für die mittlerweile sieben Personen, die nach dem Vorfall über Kopfschmerzen und Übelkeit klagten.

Keiner der Personen kam direkt mit der Säure in Kontakt. Fünf von ihnen werden aktuell ambulant und zwei weitere stationär im Krankenhaus versorgt. Der Sicherheitsradius beschränkt sich nun lediglich auf das betroffene Gebäude. Die übrigen Evakuierungen sind aufgehoben.

80 Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt 45 Personen aus zwei Gebäuden mussten evakuiert werden. Darunter auch eine Schulklasse mit 25 Schülern. Für die Zeit der Ermittlungen wurden sie in einer benachbarten Sporthalle untergebracht.

Die Räume, die durch die unbekannten Täter mit der Säure verunreinigt wurden, müssen nun durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte vor Ort, davon 40 Kameraden der Feuerwehr und 17 Polizeibeamte. Eine Gefahr für umliegende Anwohner oder Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt, hieß es.

Von OZ