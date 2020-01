Seniorenwohnanlage in Burg Stargard wegen eines Feuers evakuiert

Burg Stargard

Wegen eines Brandes ist eine Seniorenwohnanlage in Burg Stargard bei Neubrandenburg am Dienstag evakuiert werden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer an einem Sicherungskasten in dem Gebäude kurz nach Mittag ausgebrochen.

Feuerwehrleute konnten den Brand löschen, aber nach dem Feuer sind mehrere Wohnungen vorerst nicht bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache. Die betroffenen Senioren, die nicht in ihre Wohnungen zurückkonnten, kamen in Ausweichquartieren unter.

Lesen Sie auch:

Von RND/dpa