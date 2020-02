Starker Windstoß: Müllauto in Neubrandenburg beschädigt

Neubrandenburg

Ein Müllwagen ist aufgrund eines Windstoßes am Mittwoch in Neubrandenburg beschädigt worden. Der 36-jährige Fahrer befuhr zu dem Zeitpunkt gerade die Wohnanlage des Alten Schlachthofes in der Rostocker Straße, wie die Polizei mitteilte.

Er wollte mit dem Müllwagen das Gelände durch das Tor in Richtung Rostocker Straße verlassen. Beim Durchfahren der Grundstücksausfahrt, löste sich aufgrund des starken Windes der linke eiserne Torflügel. Dieser schlug gegen das Fahrerhaus des fahrenden Müllwagens. Dabei ist ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden.

