Stavenhagen

Die Polizei hat am Donnerstagabend zwei Täter nach einem Diebstahl in einem Supermarkt in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) geschnappt. Den Beamten zufolge haben Zeugen beobachtet, wie die Männer aus dem Warenlager des Geschäftes diverse Waren entwendeten und anschließend mit dem Diebesgut in einem Fahrzeug in Fahrtrichtung Malchin flüchteten. Dabei musste eine Angestellte des Supermarktes zur Seite springen, um nicht vom Fahrzeug der Täter erfasst zu werden.

Insgesamt neun Streifenwagen, ein Polizeihubschrauber und ein Fährtenhund wurden eingesetzt, um die Täter zu suchen. Dadurch konnten die zwei Täter in einer Kleingartenanlage ergriffen werden. Zur Verhinderung der weiteren Flucht, gab ein Beamter einen Warnschuss ab, bei dem niemand verletzt wurde.

Täter waren polizeibekannt

Das Diebesgut wurde bei den beiden gefunden und sichergestellt. Dabei handelte es sich vorwiegend um Lebensmittel- und Haushaltsartikel im Wert von insgesamt 500 Euro. In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurden die beiden vorläufig festgenommen. Die 23-Jährige sowie der 27-Jährige sind der Polizei bekannt und kommen aus der Region.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Die vorläufige Festnahme wurde am heutigen Vormittag aufgehoben.

Von OZ