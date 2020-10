Stavenhagen

Eine Polizeistreifen hat am 18. Oktober gegen 0.30 Uhr einen betrunkenen Radfahrer gestoppt. Der Mann war in der Straße Amtsbrink in Stavenhagen dadurch aufgefallen, dass er in Schlangenlinien fuhr und kein Licht am Rad eingeschaltet hatte.

Bei einer Kontrolle stellten die Beamten zudem Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bei dem 38-Jährigen ergab einen Wert von 1,93 Promille. Gegen den Fahrradfahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Von OZ