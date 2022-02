Stavenhagen

Eine gesunde Portion Misstrauen bei den Verhandlungen über den Kauf eines Traktors hat einen Mann an der Mecklenburgischen Seenplatte vor dem Verlust von etwa 100.000 Euro bewahrt. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wollte der 60-Jährige ein solches landwirtschaftliches Fahrzeug kaufen, dass für 115.000 Euro im Internet angeboten worden war. Mit dem Verkäufer seien telefonisch bereits Daten und andere Informationen zu der Maschine ausgetauscht worden und der 60-Jährige sollte 95.000 Euro Anzahlung leisten.

Dieser wollte den Ackerschlepper aber vorher noch im Original sehen und fuhr am Mittwoch zu der Firma, wo er stehen sollte. Dort hieß es, dass ein Traktor niemals zum Verkauf angeboten wurde und das Ganze ein Betrugsfall sei. Daraufhin erstattete der Traktor-Interessent in Stavenhagen bei der Polizei Anzeige. Die Ermittlungen dauerten an.

Von RND/dpa