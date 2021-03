Stavenhagen

Ein Rucksack mit Drogen hat bei der Polizei am vergangenen Sonnabend für Verwunderung gesorgt. Dieser wurde auf dem Balkon eines 23-Jährigen in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gefunden. Der Polizei zufolge konnte bislang nicht geklärt werden, wem der Rucksack samt Inhalt gehört.

Ein Verwandter, der zu Besuch war, fand den Rucksack auf dem Balkon. Der Wohnungsinhaber gab jedoch an, die Tasche nicht zu kennen. Ein Blick in den Rucksack offenbarte, dass darin Drogen waren. Die gerufene Polizei stellte insgesamt über 130 Gramm Cannabisblüten und szenetypische Tütchen fest.

Rucksack mit Drogen bleibt ohne Eigentümer

Nachdem der 23-Jährige angab, nicht zu wissen, wie der Rucksack auf den Balkon in der 5. Etage eines Mehrfamilienhauses mit seitlichen Trennwänden gekommen ist, suchen die Beamten den Eigentümer des Rucksacks. Der Wohnungsinhaber gab an, am Sonnabendfrüh einen Knall gehört zu haben, ging jedoch von einem Vogelschlag aus und hätte auch nicht nachgesehen.

Die Beamten stellten den Rucksack sicher. Der Eigentümer kann sich also gerne bei der Polizei melden. Den Inhalt gibt es allerdings nicht wieder.

Von OZ