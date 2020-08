Streit in Neubrandenburg: Polizei trifft Mann mit 4,6 Promille an

Neubrandenburg

Bei einem Polizeieinsatz in Neubrandenburg hat die Polizei am Mittwochmorgen einen betrunkenen Mann mit 4,6 Promille festgestellt. Den Beamten zufolge kam es in der Wohnung zu einem Streit unter ehemaligen Lebenspartnern.

Der 41-Jährige wollte die Wohnung nicht verlassen, weshalb seine Ex-Freundin die Polizei verständigte. Als die Beamten vor Ort eintrafen hörten sie den Mann bereits grölend im Wohnhaus. Um 8.45 Uhr wurde bei ihm der Atemalkoholwert von über vier Promille festgestellt.

Mann bekommt Zutrittsverbot

Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren gegen den 41-Jährigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Beleidigung aufgenommen. Zudem erhielt er eine 14-tägige Wegweisung und ein Zutrittsverbot für die Wohnung der Geschädigten erteilt.

Im Anschluss wurde er wegen des Alkoholwertes vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Neubrandenburger Klinikum verbracht.

