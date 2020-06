Strohballen umgekippt: Mann bei Arbeitsunfall in Groß Helle schwer verletzt

Groß Helle

Bei einem Arbeitsunfall in Groß Helle unweit von Neubrandenburg ist ein Mann am Montag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 8.30 Uhr in der Lagerhalle einer Landwirtschaftsfirma. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand waren mehrere Arbeiter gerade dabei, Strohballen zu wiegen – und für die Weiterverarbeitung vorzubereiten, als ein Stapel Strohballen umgekippt ist.

Durch die Wucht des Aufschlags wurde einer der Arbeiter, ein 31-Jähriger, zu Boden geworfen und schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Laut Polizei bremsten ein Tisch und eine Waage die herabfallenden Strohballen ab, wodurch Schlimmeres verhindert werden konnte.

Anzeige

Spurensicherung im Einsatz

Der 31-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in das Klinikum Neubrandenburg gebracht. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs und zur Spurensicherung waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg, sowie Mitarbeiter des Landesamtes für Gesundheit und Soziales im Einsatz.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von OZ