Sturmtief „Zeynep“ ist am Freitag und Sonnabend über MV hinweggefegt und hat zahlreiche Schäden angerichtet, aber auch viele Besucher auf der Suche nach Bernstein und einer frischen Brise an die Strände gelockt. In einer Bildergalerie zeigt die OZ, welche Auswirkungen der Orkan hatte.