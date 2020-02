Täter stehlen weißen Transporter in Neubrandenburg – 43 000 Euro Schaden

Neubrandenburg

Am Wochenende ist in Neubrandenburg ein Firmentransporter entwendet worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Diebstahl in der Nacht zu Montag gemeldet. Unbekannte Täter haben den Transporter zwischen Samstag 10 Uhr und Sonntag 23 Uhr vom Firmengelände der Bäckerei „Kaddatz“ in der Fritscheshofer Straße gestohlen.

Der weiße Transporter ist von der Marke Mercedes und hat das Kennzeichen NB-AC500. Der Sachschaden wird auf 43 000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0395 55825224 entgegen.

Von OZ