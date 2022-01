Tatverdächtige nach Raubüberfall in Neubrandenburg gefasst

Neubrandenburg

Nach einer Raubstraftat in Neubrandenburg, bei der der Geschädigte leicht verletzt wurde, hat die Polizei die beiden Tatverdächtigen (21, 25) gefasst. Wie die Polizeiinspektion Neubrandenburg am Donnerstag mitteilte, hatte sich der Vorfall am Mittwochvormittag im Reitbahnviertel ereignet.

Auf der Bahnhofsbrücke wurde ein 33-Jähriger von einer männlichen Person angegriffen und geschlagen. Eine Frau kam hinzu, nahm das auf dem Boden liegende Fahrrad des Opfers und flüchtete wie der Angreifer. Der Geschädigte lief beiden hinterher, konnte sie aber nicht einholen. Er traf auf eine Funkstreife, die mithilfe der Personenbeschreibung und einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung den 21-jährigen Tatverdächtigen ausfindig machen konnte. Auch die Wohnanschrift der Frau wurde ermittelt und die 25-Jährige dort gefasst. Das entwendete Fahrrad wurde sichergestellt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt und vernommen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Neubrandenburg.

