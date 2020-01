„Thor-Steinar“-Laden in Neubrandenburg mit Farbbomben beworfen

Neubrandenburg

Etwa zehn sogenannte Farbbomben haben Unbekannte an die Fassade eines Geschäftes in Neubrandenburg geworfen. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben in der Nacht vom 22. auf den 23. Januar. Die Täter füllten schwarze, grüne, rote und gelbe Farbe in Schraubgläser. Diese zerbarsten an der Fassade.

Das betroffene Geschäft vertreibt auch Mode des Herstellers „Thor Steinar“. Diese wird teilweise der rechten Szene zugeordnet. Schon in der Vergangenheit gab es Proteste gegen den Laden.

Schaden auf 5000 Euro geschätzt

Durch die Aktion wurde nicht nur das Schaufenster des Klamotten-Ladens beschädigt. Auch das Glas an einem benachbarten Asia-Imbiss war betroffen. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sollten sich an die Polizei wenden unter Tel. 03 95 / 55 82 22 24. Hinweise nimmt auch die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von OZ