Tödlicher Absturz nahe Neubrandenburg: Prozess gegen Chef mit Geldauflage eingestellt

Das Amtsgericht Neubrandenburg hat den Prozess um den tödlichen Sturz eines Dacharbeiters gegen dessen Chef gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Der 33-jährige Geschäftsführer einer Schweriner Dachsanierungsfirma soll 1500 Euro an den minderjährigen Sohn des Unfallopfers zahlen.

Den Verunglückten treffe ein „erhebliches Maß an Eigenschuld“, wie Richterin Tanja Krüske am Dienstag in Neubrandenburg sagte. (Az.: 331 Ls 2628/19)

So habe der 35-Jährige auf dem Abschnitt des Daches, wo er im November 2018 aus acht Metern Höhe abgestürzt war, nichts zu suchen gehabt und zudem unter Drogen gestanden. Der angeklagte Geschäftsführer soll aber versäumt haben, den Angestellten an dem Tag extra darauf hinzuweisen, dass der nördliche Teil des Daches nicht durch Netze gesichert war.

Der Vorfall hatte sich in Blankenhof bei Chemnitz unweit von Neubrandenburg ereignet. Dem Angeklagten war fahrlässige Tötung vorgeworfen worden.

