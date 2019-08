Neubrandenburg

Bei einem Unfall auf der Autobahn 20 in Fahrtrichtung Stettin, zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Friedland, sind zwei Männer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 38-Jähriger am Sonnabend aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Transporter und fuhr in die Böschung.

Der Wagen überschlug sich mehrmals. Der Mann am Steuer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schwerer Auffahrunfall im Rückstau

Die A20 musste für zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu einem Rückstau auf einer Länge von zehn Kilometern. In diesem Rückstau kam es zu einem weiteren Unfall, als ein Autofahrer (63) durch die Rettungsgasse fuhr. Er kam ins Schleudern und fuhr gegen ein Auto, das wiederum auf den davorstehenden Wagen prallte. Drei Personen wurden verletzt.

RND/dpa