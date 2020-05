Um Zigarettenautomat aus Hauswand zu reißen: Dieb entwendet Traktor in Stavenhagen

Pribbenow

Ein rabiater Dieb hat in der Nacht zum Freitag bei Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) einen Traktor gestohlen, um damit einen Zigarettenautomaten von der Hauswand eines Restaurants zu reißen. Wie die Polizei mitteilte, setzte der Täter in Pribbenow dem Hubarm des Traktors dazu ein. Ein Zeuge verständigte die Polizei.

Die Beamten konnten auf der Anfahrt zum Tatort den Traktor mitsamt dem entwendeten Automaten am Hubarm schon aus der Ferne auf der Landstraße erkennen. Der Fahrer flüchtete mit dem Traktor über einen Feldweg in ein Waldstück, wo er sich festfuhr. Er riss dann zu Fuß aus und konnte trotz sofortiger Fahndung, auch mit einem Fährtensuchhund, nicht gefunden werden.

Polizei sucht Hinweise

Der Traktor war laut Polizei vom Firmengelände eines Agrarhandels in Rottmannshagen entwendet worden. Dort hatten sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt auf das verschlossene Firmengelände verschafft. Die Ermittler wollen prüfen, ob es einen Zusammenhang zu zwei zurückliegenden Diebstählen von Zigarettenautomaten im Herbst in Pribbenow und in Ivenack gibt.

Der vorläufige Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Wer zu dem Einbruch in den Agrarhandel in Rottmannshagen oder zu dem Diebstahl des Zigarettenautomaten in Pribbenow Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 03994 - 231 224.

