Unbekannte beschädigen zwei Pkw in Upost

Upost

Unbekannte Täter haben am Wochenende in Upost südwestlich von Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zwei Pkw beschädigt. Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Sonntag mitteilte, wurden die Taten zwischen Sonnabend 20Uhr und Sonntag 9.30 Uhr begangen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Audi A6 und einen Suzuki Vitara. Die Täter zerkratzen an beiden Autos den Lack, zerstachen alle Reifen und entwendeten jeweils die hintere Kennzeichentafel. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro.

Dei Polizei bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch im Polizeihauptrevier Demmin unter der Telefonnummer 03998-254224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ