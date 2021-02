Unbekannte plündern Pakete bei Logistikfirma in Neubrandenburg

Neubrandenburg

Unbekannte sind in eine Lagerhalle eines großen Logistikunternehmens in Neubrandenburg eingebrochen und haben dort viele Pakete geplündert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wird der Schaden, der noch nicht vollständig erfasst werden konnte, auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Das Motiv für diese Tat sei ebenfalls noch unklar.

Nach ersten Ermittlungen soll die Tatzeit zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen liegen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Einbruch und meldete ihn am Montag.

Es handele sich um einen größeren Zustellstützpunkt für das Logistikunternehmen im Norden Neubrandenburgs, der auch durch einen Zaun gesichert ist. Die Polizei hofft nun auf Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Leute im Umfeld des Lagers.

