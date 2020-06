Unbekannte setzen Unterholz in Demmin in Brand

Demmin

In den Sandbergtannen in Demmin ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Der Polizei zufolge konnte ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald verhindert werden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben unbekannte Täter hinter der Waldbühne in den Sandbergtannen, an zwei circa 50 Meter auseinander liegenden Stellen das Unterholz in Brand gesetzt. Dabei verbrannte jeweils eine Fläche von 10x10 Meter.

Anzeige

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgrund vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen. Wer gegen 13.30 Uhr bis 13.45 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Waldbühne in den Sandbergtannen in Demmin gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Demmin unter der Telefonnummer 03998 - 254 0.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von OZ