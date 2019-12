Neubrandenburg

Fahrzeug vom Hof eines Autohauses in Neubrandenburg ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) geklaut: Zwischen Freitag und Montag haben Unbekannte einen Audi Q7 Quattro in der Straße Am Eschenhof gestohlen. Das entwendete Fahrzeug ist blau-metallic, zehn Jahre alt und hat 22-Zoll-Alufelgen. Die Besonderheit an dem Audi ist, dass an dem Fahrzeug der hintere Stoßfänger von einem V12 angebracht und ebenfalls blau-metallic lackiert wurde.

Der Wert des Fahrzeugs wird auf circa 14 000 Euro geschätzt. Zeugen, die am vergangenen Wochenende im Bereich der Straße Am Eschenhof auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter Tel. 03 95 / 55 82 52 24 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Von OZ