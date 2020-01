Unbekannte stehlen VW Bus nahe Demmin: 45 000 Euro Schaden

Zarnekow

Ein grüner VW T6 Multivan ist zwischen Mittwochabend gegen 22 Uhr und Donnerstagfrüh zwischen 7.30 Uhr in Dargun (Mecklenburgische Seenplatte) gestohlen worden. Der Halter des Fahrzeuges hatte das Auto auf einem Parkplatz in Zarnekow abgestellt und verschlossen. Am nächsten Tag war von diesem keine spur mehr.

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem Diebstahl. Der Transporter hatte eine auffällige grüne Farbe, die eher bläulich schimmerte. Auf den beiden vorderen Kotflügeln befindet sich die Aufschrift „Bulli“. Zudem besitzt das Auto schwarze Blinkleuchten, die vom Geschädigten nachgerüstet wurden und eine abnehmbare Anhängerkupplung.

Polizei sucht Zeugen

Der Wert des Fahrzeugs wird auf 45 000 Euro geschätzt. Zeugen die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Demmin unter der Telefonnummer 03998 - 254 224.

