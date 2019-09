Neubrandenburg

Unbekannte haben am Dienstag und Mittwoch zwei E-Bikes aus der Innenstadt Neubrandenburgs ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gestohlen. Ein Bürger gab an, dass er sein geleastes E-Bike auf dem Innenhof des Blutspendedienstes in der Straße An der Marienkirche abgestellt habe. Nur fünf Minuten später war es schon weg. Das blaue E-Bike hat einen Wert von 3200 Euro.

Der oder die Diebe schlugen dann noch einmal vor der Kita in der Badstüberstraße zu. Nachdem die Veranstaltung zu Ende war, die das Opfer besucht hat, stand das elektrische Fahrrad im Wert von 2400 Euro nicht mehr da, wo es abgestellt war.

Von OZ