Unbekannter schlägt Mann mit Migrationshintergrund in Neubrandenburg ins Gesicht

Neubrandenburg

Zu einer Körperverletzung mit ausländerfeindlichem Hintergrund ist es am Donnerstag gegen 11 Uhr in Neubrandenburg gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 24-Jähriger, der aus Sierra Leone kommt und in Neubrandenburg wohnt, in der Einsteinstraße unterwegs, als ein unbekannter Mann ihn zunächst beleidigte und dann ins Gesicht schlug.

Als der 24-Jährige schließlich damit drohte, die Polizei zu holen, flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Der sierra-leonische Staatsbürger wurde laut Polizei bei der Attacke verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Anzeige

So sieht der Tatverdächtige aus

Die Beamten suchen nun Zeugen. Der Geschädigte hat den Tatverdächtigen wie folgt beschrieben: deutscher Mann, schwarze Haare, Tattoos am Oberkörper, kurze Hose und Tshirt.

Weitere OZ+ Artikel

Der Staatsschutz der Kripo Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung mit politischen/ausländerfeindlichen Motiven aufgenommen.

Hinweise an Polizei

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall gestern Mittag in der Einsteinstraße oder zu dem Tatverdächtigen geben kann, wendet sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395/5582 22 24, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von OZ