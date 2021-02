Unbekannter übersieht geparktes Auto in Demmin – Frau wird verletzt

Demmin

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend einen Unfall in Demmin verursacht und ist dann vom Unfallort geflohen. Das teilte die Polizei mit. Der Unbekannte hatte einen am Straßenrand stehenden Wagen übersehen und fuhr ihm auf. Dadurch wurde das Auto gegen eine Straßenlaterne geschoben. Eine Fußgängerin musste aus dem Weg springen und verletzte sich dabei. Der Unfallfahrer floh.

Die Polizei fand zwar das Auto, das stark beschädigt war, aber nicht den Fahrer. Sie bittet deswegen Zeugen sich zu melden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 15.500 Euro.

Von RND