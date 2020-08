Altentreptow

Bei einem Unfall auf der A20 zwischen Altentreptow und Anklam ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 75-jähriger Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Straße der ab und überschlug sich.

Der Mann und seine 67-jährige Mitfahrerin wurden dabei schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ein mitfahrender Hund hatte nach dem Unfall das Weite gesucht, konnte jedoch durch Einsatzkräfte der Feuerwehr unverletzt eingefangen werden.

Auf der Fahrt in den Urlaub

Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug und am beschädigten Wildzaun auf circa 10.500 Euro. Die beiden Verletzten kommen aus Sachsen und waren auf der Fahrt in den Urlaub.

