Marihn

Ein Verletzter und etwa 50.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls an der Mecklenburgischen Seenplatte. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, hatte ein 58-Jähriger seinen Wagen am Mittwochabend auf der B192 zwischen Marihn und Möllenhagen wegen eines Wildtieres plötzlich scharf abgebremst.

Ein dahinter fahrender 55 Jahre alter Autofahrer fuhr mit großer Wucht auf. An beiden Autos entstand Totalschaden. Einer der Fahrer sei leicht verletzt worden und die B192 blieb fast eine Stunde gesperrt.

Was für ein Wildtier die Straße in der tierreichen Gegend zwischen Neubrandenburg und Waren an der Müritz überquert hatte - ob Reh, Wildschwein, Waschbär oder Wolf - konnte nicht ermittelt werden. Das Tier war weg.

Von RND/dpa