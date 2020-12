Friedland

Beim Überschlag eines Autos bei Friedland (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sind a Freitag drei Menschen schwer verletzt worden. Der Wagen war mit zu hohem Tempo unterwegs und kam gegen 15.15 Uhr in einer Kurve von der Landstraße ab, wie die Polizei mitteilte.

Als der Fahrer einem Baum ausweichen wollte, habe er die Kontrolle verloren. Das Auto überschlug sich daraufhin am Freitagnachmittag im Straßengraben. Die Insassen – zwei 26 und 31 Jahre alte Männer sowie eine 31-jährige Frau – erlitten schwere Verletzungen.

Drogen am Steuer?

Nach ersten Ermittlungen saß einer der Männer am Steuer des Autos – wer von beiden gefahren ist, wollten sie nicht verraten. Bei beiden besteht der Verdacht, dass sie Drogen genommen haben. Der 31-Jährige besitze zudem keinen Führerschein. Der Führerschein des zweiten Mann es wurde beschlagnahmt.

Die Landesstraße 28 zwischen Salow und Friedland war zwischenzeitlich in beiden Richtungen gesperrt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 6000 Euro. Gegen die beiden Männer wird nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

