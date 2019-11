Am Dienstagabend geriet ein Ukrainer auf der Landstraße 242 bei Röbel (Landkreis Mecklenburgisch Seenplatte) mit seinem Lkw in eine Straßengraben. In dem Sattelzug befanden sich 20 Tonnen Käse. Der Straßenabschnitt nach Röbel war zweieinhalb Stunden voll gesperrt.