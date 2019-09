Rosenhagen

Am Mittwochmorgen ist eine 53-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen zwischen Rosenhagen und Dewitz (beide Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Die Fahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr befreit werden. Die schwer verletzte Frau wurde anschließend ins Klinikum nach Neubrandenburg gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15 000 Euro.

Von OZ