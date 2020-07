Demmin

Der Unfall ereignete such am Mittwochnachmittag gegen 16.35 Uhr in der Clara-Zetkin-Straße (B110) in Demmin. Die 37-jährige Fahrerin eines Ford-Pkw fuhr laut Polizei in die Clara-Zetkin-Straße aus der Pfarrer-Wessels-Straße kommend in Richtung Innenstadt.

„Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt der in der Clara-Zetkin-Straße bereits befindlichen 59-jährigen Fahrerin eines Kleinkraftrades.

59-Jährige zieht sich schwere Verletzungen zu

„Die 37-Jährige stieß mit ihrem Wagen seitlich gegen den Roller der Frau“, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. „Die 59 Jahre alte Mopedfahrerin stürzte bei dem Unfall am Mittwochnachmittag. Wegen ihrer schweren Verletzungen kam sie in ein Krankenhaus“, sagte ein Sprecher.

Dort wurde sie stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro, teilte die Polizei mit.

