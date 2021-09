Luplow

Ein 7-Jähriger ist bei einem Unfall am Donnerstag in Luplow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 16.40 Uhr. Eine Autofahrerin (48) befuhr die Voßfelder Straße in Richtung Schwandt – und übersah den Jungen, der hinter einem Transporter hervor gerannt kam.

Das Kind wurde den Beamten zufolge erfasst und dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Der Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

Von OZ