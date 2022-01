Malchin

Bei einem Unfall auf der B104 in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein 60 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war am späten Samstagnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Wagen von rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf den Gehweg gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Autofahrer korrigierte, steuerte dabei nach links über die entgegenkommende Fahrbahn auf den linksseitigen Gehweg, touchierte eine Straßenlaterne und kollidierte frontal mit einer weiteren Laterne.

Das Auto kam daraufhin auf einer Kreuzung zum Stehen. Der 60-Jährige wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Stromausfall nach Unfall

Die B104 wurde zeitweise vollgesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 8000 Euro. Durch die Beschädigungen der Straßenlaternen kam es zwischenzeitlich zu einem Stromausfall im Bereich der Goethestraße.

Von RND/dpa