Neubrandenburg

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am 24. Januar in Neubrandenburg gekommen. Gegen 15.15 Uhr stießen in der Kruseshofer Straße zwei Fahrzeuge zusammen. Nach Polizeiangaben wollte eine 22-jährige Autofahrerin vom Geländes des Autoforums auf die Kruseshofer Straße fahren. Dabei übersah sie den Mercedes eines 63-Jährigen.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Autofahrer wurden nicht verletzt. Allerdings entstand ein Schaden von 30 000 Euro.

Von OZ