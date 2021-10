Demmin

Eigentlich wollten die Bewohner des kleinen Dorfes Vanselow bei Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) nur etwas ökologisch Sinnvolles tun und Heizkosten sparen. Doch nun geht in vielen Häusern die Angst vor dem Winter um. Grund dafür: Der Betreiber der Biogasanlage im Ort ist pleite. Damit bleiben Wasser und Heizungen der Einwohner kalt. Und zudem ärgerlich: Jemand scheint das Öl für den Notbetrieb der Anlage zu stehlen.

Entsprechend sorgenvoll zeigt sich Bürgermeister Dirk Bruhn (Die Linke) bei einem Gespräch vor Ort: „Unsere größte Angst ist, dass wir die Wärmeversorgung nicht aufrechterhalten können und dass das Wasser demnächst kalt bleibt.“ Zweimal sei das schon kurzzeitig eingetreten.

Ökologisches Nahwärmenetz für 28 Häuser – nicht unüblich

Dabei hatte alles so gut angefangen, berichtet Einwohner Jörg Hinniger. Der Arzt hatte rund acht Jahre zuvor das Angebot des Biogasanlagen-Betreibers Dr. Klaus-Peter Plötner angenommen, mit der Abwärme der Anlage, die Strom aus Bioabfällen produziert, künftig sein Haus zu heizen. Mit ihm wurden noch 27 weitere Haushalte an das sogenannte Nahwärmenetz angeschlossen. Ein seit 2012, mit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), durchaus verbreitetes Verfahren.

Die Vorteile liegen auf der Hand, erklärt Hinniger: „Es ist ökologisch sinnvoll, es ist preiswerter, man spart zusätzlich die Wartung und hat mehr Platz im Haus.“ Die alte Heizung haben er und die meisten Nutzer des dorfeigenen Wärmenetzes längst zurückgebaut.

Pragmatische Lösung: Öl statt Bioabfälle als Kraftstoff

Viele Jahre hat alles reibungslos funktioniert, doch Anfang September teilte Dr. Plötner überraschend mit, dass sein Unternehmen insolvent sei. Er stellte eine Schlussrechnung zum Monatsende. Die Wärmeversorgung stellte er bereits zum 20. September ein.

Kurzerhand fanden die Dorfbewohner gemeinsam mit Dirk Bruhn eine pragmatische Lösung. Zwar sei der Bürgermeister dafür eigentlich nicht zuständig: „Aber die Gemeinde ist sich einig gewesen, zu helfen.“ Er erklärt: „Es gibt für den Störungsfall die Möglichkeit, die Anlage mit Öl zu betreiben. Der Besitzer hat zugestimmt, dass wir sein Grundstück dafür betreten.“

Glück im Unglück kam hinzu: „Ein Anwohner ist zufällig Installateur. Er kann dank seines Know-hows die Anlage am Laufen halten und fand durch seine Beziehungen einen Lieferanten, der kurzfristig einen Tank mit Öl bereitgestellt hat.“

Sabotage von außen?

Doch damit finden die Sorgen der Vanselower längst kein Ende. Zum einen ist der Verbrauch sehr hoch und damit teuer. Denn die Anlage ist für den Dauerbetrieb mit Öl nicht ausgelegt. Zum anderen scheint Öl wie von Geisterhand zu verschwinden, erzählt Bruhn: „Uns ist aufgefallen, dass versucht wurde, die Anlage warm und damit die Gasproduktion am Laufen zu halten.“ Anfangs habe die sie 500 bis 1000 Liter am Tag verbraucht. Doch über Nacht seien Anfang der Woche 2000 Liter weg gewesen. Er ist fassungslos: „Wir haben ein Gefühl der Sabotage von außen. Das ist, was uns so wahnsinnig ärgert. Wir helfen und werden dabei torpediert.“

Und noch eine Gefahr droht: „Die Grundversorgung der Biogasanlage mit Strom läuft in dieser Woche aus. Der ist aber nötig, um den Brenner der Wärmeversorgung am Laufen zu halten.“ Inhaber Plötner habe seit Monaten die Rechnung nicht bezahlt und mitgeteilt, dass nun die Abschaltung drohe – spätestens Freitag.

Landwirt will Anlage übernehmen – aber bisher keine Lösung

Die Situation scheint hoffnungslos verfahren. Dabei gäbe es eine einfache Lösung, sagt der Bürgermeister: „Unser Landwirt aus Vanselow würde die Anlage sofort übernehmen. Er hat auch ein verbindliches Angebot gemacht, aber bislang keine Reaktion darauf erhalten.“

Klaus-Peter Plötner bestätigt: „Ja, wir haben ein Übernahmeangebot der Vanselow Dairy erhalten. Das liegt allerdings weit unter den Restverbindlichkeiten gegenüber den finanzierenden Banken. Wir benötigen die Zustimmung der Deutschen Bank und der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, dass das Angebot akzeptiert wird.“

Insbesondere die Deutsche Bank lasse sich sehr viel Zeit. Das könne daran liegen, dass 50 Prozent des Kredites von der Bürgschaftsbank MV besichert sind. Sein Eindruck: „Der Deutschen Bank ist das Kaufangebot völlig egal. Sie bekommen ihr Geld ja von der Bürgschaftsbank.“

Anlagenbetreiber gibt Deutscher Bank die Schuld

Mit Blick auf seine früheren Kunden sagt Plötner: „Das tut mir natürlich schon leid, was da jetzt passiert.“ Doch dass sich die Situation nun so zuspitzt, „das ist hundertprozentig die Schuld der Deutschen Bank.“ Er habe ja durchaus Geld verdient, weil er Strom erzeugt habe. „Die Erlöse daraus haben die Banken uns aber entzogen.“ Daraus resultiere eben auch, dass er die Stromrechnung nicht mehr bezahlen konnte und ja, er gehe davon aus, dass die Anlage abgestellt wird und die Wärmeversorgung dann endgültig zusammenbreche.

Dass er für das Verschwinden des Öls verantwortlich sein könnte, streitet Plötner vehement ab. „Gehen Sie davon aus, dass wir die Anlage nicht beheizt haben.“ Er glaube vielmehr, dass das große Wärmenetz unter ökonomischen Gesichtspunkten nicht sinnvoll mit dem Öl betrieben werden könne.

Auf OZ-Nachfrage erlösende Antwort

Doch bis es irgendeine andere Lösung gibt, ist die einzige Option, die den 28 Haushalten bleibt, das Heizen mit Öl über den Brenner der Biogasanlage. Alle Hoffnung ruht nun auf EON als Stromlieferant, dass das auch weiterhin möglich ist. Die OSTSEE-ZEITUNG hat das Unternehmen über den Sachverhalt informiert und nachgefragt, ob EON mit diesem Wissen die Stromlieferung dennoch einstellen werde.

Schließlich die erlösende Antwort: Man habe die Anlage bereits in den vergangenen drei Monaten und über rechtliche Vorgaben hinaus in Ersatzversorgung mit Strom beliefert. „Aus Kulanz verlängern wir diesen Zeitraum um einen weiteren Monat, um dem Anlagenbetreiber noch mehr Zeit zu geben, eine Lösung zu finden. Außerdem gehen wir auf die Gemeinde zu und werden dem Bürgermeister einen tragfähigen Lösungsvorschlag für die Stromversorgung der Anlage durch die Kommune unterbreiten.“

Das verschafft dem Dorf Luft. Bleibt zu hoffen, dass die Zeit reicht, eine echte Lösung für die Wärmeversorgung zu finden.

