Nach einer Messerattacke hat das Amtsgericht Neubrandenburg gegen einen 24 Jahre alten Verdächtigen Haftbefehl erlassen. Dem Mann aus Neubrandenburg wird versuchter Mord vorgeworfen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Der Angriff hatte sich am Freitagabend an einem Einkaufszentrum im Wohngebiet Datzberg ereignet. Beide Beteiligten seien polizeibekannte Deutsche und alkoholisiert gewesen.

In Neubrandenburg hat ein 24-Jähriger einen Mann mit einem Messer in den Hals gestochen und dabei schwer verletzt. Zuvor war es zwischen den beiden Männern zu einem Streit gekommen.

Das 33 Jahre alte Opfer hatte laut Polizei eine stark blutende Halswunde. Passanten alarmierten die Rettungskräfte. Die starke Blutung habe gestoppt werden können, das Opfer sei inzwischen außer Lebensgefahr. Der Tatverdächtige war nach dem Vorfall weggelaufen, wurde aber der Nähe des Tatortes wieder entdeckt und nur kurze Zeit später gefasst. Das genaue Motiv und warum die Männer in Streit geraten waren, wurde noch untersucht. Die Ermittlungen hat die Mordkommission übernommen.

