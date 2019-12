Verfolgungsjagd bei Friedland: Männer flüchten mit Postauto

Friedland/Neubrandenburg

Mit drei Schwerverletzten und Blechschäden ist der Raub eines Postautos am Mittwoch im Osten Mecklenburg-Vorpommerns zu Ende gegangen. Wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte, hatten zwei Männer eine Postfrau nahe Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) attackiert. Einer der Männer fragte nach Zigaretten, der andere schlug die Frau nieder, dann rasten beide mit dem Postwagen davon.

Bei anschließenden Verfolgungsjagd über 60 Kilometer waren 30 Beamte sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der Polizei zufolge fuhr der 20-jährige Fahrer durchweg mit 150 km/h durch die Ortschaften und rammte dabei insgesamt neun Streifenwagen.

Am Ende verlor der Räuber die Kontrolle über das Postauto, kam von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Die Männer wurden schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei nahm die beiden Verbrecher fest.

Räuber waren bereits am Vortag gestoppt worden

Bei den Ermittlungen wurde bekannt, dass es sich um zwei 19 und 20 Jahre alte Tatverdächtige handelte, die die Polizei erst am Dienstag mit einem gestohlenen Firmentransporter in Neubrandenburg gestellt hatte. Dieser ist in der Nacht vom 6. zum 7. Dezember aus einer Firma für Raumausstattung in Neubrandenburg entwendet worden.

Im Zuge der Ermittlungen meldete sich am Dienstag ein Zeuge, der den weißen Transporter gegen 10 Uhr in der Ortschaft Usadel (Mecklenburgische Seenplatte) gesehen hat. Im Fahrzeug befanden sich drei Personen. Darunter die beiden Flüchtigen, die einen Tag später das Postauto stahlen und ein 15-jähriges Mädchen.

Mann wurde wieder frei gelassen

Der 20-jährige Fahrer des Transporters besaß keinen Führerschein und wies Anzeichen von Drogenkonsum auf. Daher wurde er zur Blutprobenentnahme ins Klinikum Neubrandenburg gebracht, dann aber wieder frei gelassen.

Zudem wurde bekannt, dass mit dem Transporter schon am Sonntag in Neustrelitz Tankbetrug begangen worden war. Die Polizisten haben die Spuren am Fahrzeug gesichert. Sie ermitteln gegen die drei Tatverdächtigen wegen Einbruchdiebstahls und Tankbetrugs sowie gegen den 20-Jährigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss.

Von Gina Henning/ dpa