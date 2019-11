Neubrandenburg

Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall am Sonnabend gegen 12.10 Uhr. Ein 57 Jahre alter Mann war mit seinem Nissan auf dem Beschleunigungsstreifen der A20 an der Anschlussstelle Neubrandenburg in Fahrtrichtung Stettin unterwegs. Er ordnete sich hinter einem Lastwagen ein und wollte diesen anschließend überholen.

Dabei beachtete er den nachfolgenden Mazda auf der Überholspur nicht. Die Autos prallten zusammen. Dabei wurde zwei Personen auf der Rückbank des Mazdas leicht verletzt. Der 78 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Märkisch-Oderland sowie seine 74 Jahre alte Frau wurden vor Ort behandelt.

Die Autobahn musste für die Aufräumarbeiten kurzzeitig gesperrt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Von RND/axl