Faulenrost

Ein 68-jähriger Fahrradfahrer ist in Faulenrost (Mecklenburgische Seenplatte) gegen einen stehenden Lastwagen gefahren und hat sich dabei schwer verletzt.

Der 39-jährige Fahrer des Lasters habe den Wagen am Donnerstag zum Entladen am rechten Fahrbahnrand abgestellt, teilte die Polizei mit. Warum der Radfahrer gegen den Wagen fuhr, war zunächst unklar. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Von RND/dpa