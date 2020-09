Demmin

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag einen Mann festgenommen, der unter Verdacht steht, eine 16-Jährige in Demmin sexuell missbraucht zu haben. Nach Angaben der Polizei ist der 25-Jährige nun in Untersuchungshaft. Der Mann soll die Jugendliche am Samstagabend gegen ihren Willen in der Demminer Baumannstraße ins Gebüsch gezerrt haben.

Die 16-Jährige soll sich massiv gewehrt haben und konnte mit Schreien auf sich aufmerksam machen. Durch einen Zeugen, der auch die Polizei informierte, konnte sich das Mädchen befreien. Er konnte entscheidende Hinweise zum Aussehen und zur Fluchtrichtung des Tatverdächtigen geben. Die Polizei konnte den Mann auffinden, der einen Atemalkoholwert von 0,73 Promille aufwies und bereits mehrfach polizeibekannt war.

Von OZ