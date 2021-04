Vorfahrt missachtet: Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Brunn

Brunn

Bei einem Unfall auf einer Landstraße in Brunn (Mecklenburgische Seenplatte) sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 44-Jähriger hatte am Donnerstag mit seinem Wagen einer 35-jährigen Autofahrerin in einem Kreuzungsbereich auf Höhe des Ortsteils Ganzkow die Vorfahrt genommen, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Im Anschluss sei es zur Kollision gekommen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen mussten beide Fahrer in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Landstraße war für die Unfallaufnahme etwa 1,5 Stunden lang gesperrt.

