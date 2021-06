Waldstück bei Neubrandenburg gerät in Brand

Neubrandenburg

Ein 1000 Quadratmeter großes Waldstück am Ortsrand von Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist in Brand geraten. Das Feuer sei am Samstagabend vermutlich von einem Holzstapel ausgegangen und auf das Unterholz übergesprungen, teilte die Polizei mit. Nachdem die Feuerwehr den Brand zunächst gelöscht hatten, entfachte sich das Feuer wieder. Daraufhin standen wieder rund 500 Quadratmeter Kiefernwald in Flammen, die von den Einsatzkräften gelöscht wurden. Die Polizei nahm die Ermittlungen aufgrund von Brandstiftung auf.

Von RND/dpa