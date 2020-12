Waren/Stavenhagen

In gleich zwei Einfamilienhäuser in Waren und Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) ist am Mittwoch tagsüber eingebrochen worden. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten, Bargeld, Schmuck und eine Spielekonsole. Das teilt die Polizei mit.

In ein Haus im Warener Ortsteil Warenshof drangen die Diebe zwischen 10.30 und 16.20 Uhr ein. Sie durchwühlten sämtliche Wohnräume und Schränke. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 4500 Euro geschätzt. Der Hauseigentümer war zur Tatzeit nicht anwesend.

Polizei sucht Zeugen

Im Ortsteil Klockow von Stavenhagen kam es zwischen 6.30 und 17.30 Uhr zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus. Auch hier durchsuchten die Täter sämtliches Mobiliar der verschiedensten Räume. Hier kam es zu einem Schaden in Höhe von circa 1800 Euro.

Zeugen, die am gestrigen Tag in Warenshof oder Klockow auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991 / 17 62 24, in Malchin unter 03994 / 23 12 24 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

