Warnstreik: Öffentlicher Nahverkehr auf der Seenplatte betroffen

Im Tarifstreit des Öffentlichen Nahverkehrs in Mecklenburg-Vorpommern gehen die Warnstreiks weiter. Am Dienstagmorgen legten nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers etwa 150 Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft mbH im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte die Arbeit nieder.

Sie folgten damit dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi, die Arbeit am Dienstag und Mittwoch ruhen zu lassen. Damit wird ein weiterer Landkreis Schauplatz des seit fast drei Wochen anhaltenden Lohnkampfes.

Warnstreiks hatten seit Mitte Januar bereits die Busverkehre in den Kreisen Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg sowie zuletzt in Rostock lahm gelegt.

Die Gewerkschaft fordert für die rund 1500 Beschäftigten der kommunalen Nahverkehrsgesellschaften 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro.

Die Arbeitgeber hatten in der dritten Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt, das die Gewerkschaft als zu niedrig zurückwies. Laut Verdi liegt der Brutto-Durchschnittsverdienst eines Busfahrers im Osten bei rund 2500 Euro, im Westen seien es 250 Euro mehr. Am 17. Februar sollen die Verhandlungen in Rostock fortgesetzt werden.

