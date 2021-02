Neubrandenburg

Die Polizei hat am Dienstagmorgen mehrere gestohlene Gegenstände in einer Neubrandenburger Wohnung gefunden. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, wurden die Polizisten in den frühen Morgenstunden auf den Datzeberg gerufen. Ein Mann hatte die Polizei und den Rettungsdienst informiert, weil er sich in einer hilflosen Lage befand und medizinische Hilfe benötigte.

Vor Ort konnten die Beamten und Rettungskräfte das jedoch nicht bestätigten. In der Wohnung des Mannes in der Unkel-Bräsig-Straße angekommen, stellten sie fest, dass der 25-Jährige wohlauf war, jedoch vermutlich unter Drogen stand. Sie fanden offen liegende Betäubungsmittel und diverse Gegenstände für die der Mann keinen Eigentumsnachweis hatte. Sie fanden in der Wohnung unter anderem elf Fahrräder, zwölf Laptops, 43 Smartphones, zwei Pocketbikes, einen Roller und ein Quad.

Die Polizei fand heraus, dass einige Gegenstände bereits als gesucht gemeldet waren. Um die 91 sichergestellten Gegenstände abzutransportieren waren mehrere Streifenwagen unterwegs. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den jungen Mann wegen Verdachts auf Diebstahl und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes.

Von OZ