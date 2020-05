Rattey

Das Weingut Schloss Rattey (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) will in großem Stil expandieren. Zu den bestehenden fünf Hektar Anbaufläche sollen in den nächsten Jahren 30 weitere Hektar hinzukommen.

In einem ersten Schritt werden derzeit zwei Flächen mit insgesamt sieben Hektar Versuchsfläche mit Rebstöcken bepflanzt. Die größere davon umfasst 5,5 Hektar – und ist damit künftig Norddeutschlands größter Weinberg.

Anzeige

Noch 2019 zweifelhafte Zukunft

Noch im Dezember 2019 schien die Zukunft des Herzstücks von Deutschlands nördlichstem Weinanbaugebiet zweifelhaft: Das Weingut Schloss Rattey wurde teilungsversteigert, die Zerschlagung drohte.

Weitere OZ+ Artikel

Doch die Inselmühle Usedom GmbH von Investor Horant Elgeti kaufte am Nikolaustag das gesamte knapp 30 Hektar große Ensemble aus Weinbergen und -kellerei, Schlosshotel und Park für 1,25 Millionen Euro. Elgeti hatte schon bei der Auktion angekündigt, den Weinbau fortsetzen zu wollen.

Zwölf verschiedene Rebsorten

Das scheint sich nun zu bewahrheiten: „Wir pflanzen zwölf verschiedene Rebsorten, die auf verschiedene Unterlagen gepfropft werden, und testen unterschiedliche Böden“, erklärt Weingutleiter Stefan Schmidt. So will er herausfinden, welche Sorten für die Bedingungen in der Region am ehesten geeignet sind. Als Unterlagen dienen, wie meistens in Europa, US-Rebstöcke, die gegen die Reblaus resistent sind.

Rebveredlerin Katrin Fielsinger (25) zeigt junge Wurzelrebenpflanzen, von denen 35 000 rund um Schloss Rattey gepflanzt werden. Quelle: Christian Rödel

Erstmals wird auch der typischste deutsche Wein, der Riesling, angepflanzt. Allerdings testet Schmidt auch eine österreichische Züchtung, einen sogenannten Donau-Riesling. Damit ist Rattey nach seinen Angaben der erste deutsche Betrieb, der diese spezielle Rebe anbaut. Auch die passende Lage für eine mögliche spätere kommerzielle Nutzung dieser Sorte schwebt Schmidt bereits vor: „Es gibt bei uns den Kuhberg mit bis zu 38 Prozent Gefälle und Südlage, der wäre sehr gut geeignet.“

2023er Mecklenburger Riesling?

In zwei oder drei Jahren könnten die jetzt angepflanzten Rebstöcke erstmals so viele Trauben tragen, dass sie gelesen werden können. „Wenn die Qualität des Weines dann in Ordnung ist, würden wir ihn gerne mit dem Zusatz ‚Wein aus Versuchsanbau‘ abfüllen“, so der Weingutleiter. Das hieße, dass es in einigen Jahren neben dem 2023er Jahrgang aus den klassischen Riesling-Anbaugebieten Rheingau, Mosel, Pfalz oder Rheinhessen auch einen Mecklenburger Riesling gäbe.

In Rattey wird bislang auf 4,75 Hektar Wein angebaut. Vergangenes Jahr konnten laut Schmidt rund 18 000 Flaschen gefüllt werden. Der 2018er Jahrgang hatte bei Wettbewerben zahlreiche Medaillen abgeräumt. Seit 2004 darf sich die Region Stargarder Land offiziell Weinbaugebiet für Mecklenburger Landwein nennen – das nördlichste in Deutschland mit einer geschützten geografischen Angabe. Neben Schloss Rattey gehören dazu auch Winzer in Burg Stargard und Pasenow.

Mindestens sechs Jahre

Die Vergabe von Rebflächen in Deutschland ist streng reglementiert. Vereinfacht gesagt kann jedes Bundesland pro Jahr jeweils fünf Hektar frei vergeben. „Bis wir die weiteren 30 Hektar haben, dauert es also sechs Jahre – solange sich sonst niemand um die Flächen bewirbt“, so Schmidt. Allerdings gibt es laut Schweriner Agrarministerium durchaus weitere Interessenten in MV. Es könnte also länger als sechs Jahre dauern. Die noch fehlenden Flächen will das Gut nach und nach dazu pachten oder kaufen.

Die derzeitige Anbaufläche des Weinguts ist auf zwölf einzelne Weinberge verteilt, die jeweils relativ klein sind. Der neue 5,5 Hektar große Versuchs-Weinberg ist größer als alle bisherigen zusammen und übertrifft auch locker den rund drei Hektar großen Groendalsberg in der Holsteinischen Schweiz, der bislang als größter Weinberg im Norden galt. Im Vergleich mit den Lagen in den klassischen Weinbaugebieten im Süden Deutschlands ist das jedoch immer noch winzig: Dort sind einzelne Weinberge bis zu 200 Hektar groß.

Auch Sekt und Obstbrand

Im Zuge der Zusammenarbeit mit der Inselmühle sollen in Rattey auch andere Früchte angebaut werden, darunter Rhabarber, Brombeeren und Haselnüsse. „Bei uns wird alles gemacht, was Alkohol enthält, in der Stadt Usedom alles ohne Alkohol“, erklärt Schmidt. Die Inselmühle macht dementsprechend Säfte, Marmeladen oder fruchtige Würzsoßen (Chutneys), in Rattey entstehen neben Wein auch Apfel-Cidre, Obstbrände und auch Sekt. Für die zu erwartende größere Weinlese soll auch eine neue Weinkellerei mit einer Kapazität von etwa 200 000 Litern gebaut werden.

Lesen Sie auch:

Von Axel Büssem