Mit modernster Technologie rüstet die Inselmühle Usedom das Weingut von Rattey aus. Das Ziel: 35 Hektar Wein insgesamt. „Die klimatischen Veränderungen begünstigen den Weinanbau in MV“, erklärt der Chef des Weinguts, Stefan Schmidt. Heftige Unwetter und die Verschiebung der Jahreszeiten mit etwa Spätfrösten seien allerdings ein Problem.

„MV wird nie ein Weinland sein. 35 Hektar sind nicht viel. Aber der erfolgreiche Weinanbau im Norden hat die Sinne geschärft und zeigt, dass vieles möglich ist“, erklärt er. Wein für 18 000 Liter Most brachte die diesjährige Weinlese, davon 12 500 Liter weißer, 3000 Liter rosé und 2500 Liter roter Most. 10 bis 15 Prozent der Ernte ist durch die vielen Stare verloren gegangen, die sich von den Früchten ernähren.

Doch nicht nur in Rattey wird Wein angebaut, sondern auch in anderen Teilen des Bundeslandes. In Lodmannshagen (Vorpommern-Greifswald) besitzt Jaqueline Bülow einen Hektar und hat dieses Jahr Wein für 2000 Liter Most geerntet.

Auch auf Rügen wird angebaut. Familie Hohmann besitzt in Lancken-Granitz 4100 Weinstöcke der Sorte Souvignier Gris. In diesem Jahr werden um die 2000 bis 2500 Liter Most erwartet.

In Middelhagen ( Rügen) besitzt Familie Geller auf 0,6 Hektar 955 Rebstöcke, ein Großteil dieser kam erst kürzlich hinzu. Wein für 700 Liter Most konnten von 400 Rebstöcken geerntet werden.

Insgesamt sind bisher in MV 20,5 Hektar Weinanbauflächen angemeldet, davon sind noch nicht alle bepflanzt.