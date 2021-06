Rattey

Auf den ersten Blick ist Rattey ein idyllisches Dörfchen wie viele andere im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. In hügeliger Landschaft zwischen Helpter und Brohmer Bergen reihen sich Ein- und Zweifamilienhäuser mit ihren gepflegten Gärten aneinander. Doch in Rattey tut sich was: Mitten im Dorf findet sich das Schloss Rattey, das größte Weingut Norddeutschlands.

Noch vor einem Jahr erstreckten sich die Rebstöcke in und um Rattey auf zwölf Hektar Land. Durch eine gewaltige Pflanzaktion wurde die Anbaufläche in den letzten Monaten auf 20 Hektar ausgedehnt – 35 sollen es insgesamt in den nächsten Jahren werden. 40 000 Rebstöcke hat ein erfahrenes Team an Pflanzern aus Rheinhessen innerhalb einer Woche gepflanzt, so Stefan Schmidt.

Erfahrener Weintechnologe leitet den Weinanbau in Rattey

Schmidt leitet seit 2012 das Weingut in Rattey, das inzwischen zur Inselmühle Usedom gehört. Der 64-Jährige strotzt vor Energie und Leidenschaft für die Rebstöcke. Eigentlich wollte er bald in Rente gehen, aber daraus wird erst mal nichts: „Viel zu spannend ist es, was hier gerade alles angestoßen, ausprobiert und aufgebaut werden will“, findet er.

Zur Galerie Schloss Rattey hat in diesem Frühjahr bei einer großen Pflanzaktion seine Anbaufläche von 12 auf 20 Hektar vergrößert. Mit neuen Weinsorten will Weingutleiter Stefan Schmidt künftig auch die Vielfalt an Weinen, Sekt und Essigen deutlich erweitern. 

Auf dem Südhang am Alten Mühlenberg gleich hinter dem Dorf wird seit neuestem Weißwein angebaut. In regelmäßigen Abständen stecken die jungen Rebstöcke im sandigen Lehmboden. In langen Reihen schlängeln sie sich den Hügel hinab. Sie sind von dunkelgrünem Wachs umhüllt, um sie vor Sonne und Trockenheit zu schützen, erzählt Stefan Schmidt. Nach der ersten sommerlichen Junihälfte ist der Boden jetzt staubtrocken. Doch die jungen Rebstöcke stecken 40 bis 50 Zentimeter tief in der Erde, dort, wo genug Wasser ankommt, und bilden vereinzelt schon die ersten Blättchen.

Sorge der Winzer in MV: später Frühling und früher Herbst

Ja, aber Wein in Mecklenburg-Vorpommern: Kann das gut gehen? „Wasser und Sonne sind in der Wachstumszeit des Weins ausreichend da“, erklärt Stefan Schmidt. 30 000 Flaschen Wein, vor allem Weißwein und Rosé, konnte Schmidt mit seinen Kollegen im letzten Jahr produzieren. Fünf der insgesamt 20 Hektar Wein in Rattey konnten dafür geerntet werden: Hier sind die Rebstöcke mindestens drei Jahre alt und bilden die begehrten Früchte. 200 000 Flaschen sollen es mal werden und der Rotweinanteil soll steigen.

„Entscheidend ist die Zeit zwischen Frühlings- und Herbstanfang. Da bräuchten wir für Riesling eine Vegetationsperiode von 100 Tagen. Die haben wir hier einfach nicht.“ Deshalb hat Schmidt die Weinsorten ganz gezielt nach den Wachstumsbedingungen in Rattey ausgesucht und nutzt die Hälfte der Anbaufläche, um ausgewählte Sorten zu testen. Donau-Riesling kann drei Wochen früher als der klassische Rhein-Riesling geerntet und verarbeitet werden. Schmidt baut beide Sorten auf einer Versuchsfläche von je einem Hektar an, um sie genau miteinander vergleichen zu können.

Viel Handarbeit bis zur ersten Lese

Viele weitere Sorten mit so wohlklingenden Namen wie Cabernet Cortis, Blütenmuskateller oder Souvignier Gris werden ebenfalls gerade auf kleinen Anbauflächen getestet. In zwei bis drei Jahren soll dann das erste Mal von den neuen Rebstöcken geerntet werden. „Das ist dann die Jungfernlese“, erklärt Stefan Schmidt und freut sich schon auf die Früchte seiner Arbeit.

Doch bis dahin gibt es noch viel zu tun. Die Pflanzsaison nähert sich zwar dem Ende, nun müssen aber tausende Pfähle gesteckt und 200 Kilometer Draht gespannt werden, um den neuen Rebstöcken als Rankhilfe zu dienen. Zusätzlich bekommt jede der 40 000 Jungpflanzen eine Plastik-Manschette, um sie vor Wild- und Mäuseschäden zu schützen. An den sogenannten Wurzelreben müssen außerdem kleine bodennahe Triebe entfernt werden, um den Rebstöcken ihre charakteristische Form zu geben. Stämmchen putzen nennt man das. Ein Team von fünf Leuten arbeitet sich so gerade in mühsamer Handarbeit durch die Reihen am Voigtsberg, ein paar hundert Meter vom Alten Mühlenberg entfernt.

Rattey bietet mehr als Wein

Stefan Schmidt macht sich außerdem Gedanken, wie sich die Trauben möglichst vielfältig und flexibel verarbeiten lassen. Neben Mecklenburger Landwein werden hier auch Verjus, also ein milder Essig, Flaschengärsekt und Weinessig für den Pommernsenf der Insel-Mühle Usedom produziert. Auch der Ratteyer Perlwein „Secco“ werde gerne gekauft, sagt Schmidt.

Im Schlosspark gibt es außerdem noch drei Streuobstwiesen mit ausgewählten alten Sorten. Gerade wurden noch 300 Maulbeerbäume, 3000 Rhabarberpflanzen und 1000 Brombeersträucher gepflanzt. Die diversen Obstsorten werden dann in Rattey zu Likören und Obstbränden verarbeitet.

Auf der Südseite des Schlosses, mit Blick auf die Teiche und die 700 Jahre alten Eichen legen Bauarbeiter gerade eine dreistufige Weinterrasse an. Wenn die Rebstöcke der Sorte Rondo hier dann in zwei bis drei Jahren ihre ersten Trauben tragen, lässt sich sicher schon eine deutlich größere Vielfalt an Ratteyer Weinen und Likören direkt vor Ort stilecht verkosten.

Von Judith Kahle